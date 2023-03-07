07 марта 2023, 20:10
Жителя Краснодарского края обвинили в убийстве
В Краснодарском крае скамья подсудимых ждет местного жителя, которого обвинили в убийстве. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.
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Убийство произошло в феврале прошлого года. Обвиняемый вместо со своим знакомым приехал на заработки в Краснодар. Перед одной из рабочих смен мужчина поймал товарища за распитием алкоголя и повздорил с ним. По версии следствия, в ходе конфликта он избил потерпевшего и смертельно ранил его ножом. Уголовное дело передано в суд.
Убийства
Суд
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