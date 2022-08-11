Парень убитой порноактрисы из Петербурга неделю вел соцсети от ее имени

Подозреваемый в убийстве порноактрисы из Санкт-Петербурга Анастасии Гришман пытался скрыть следы преступления и вел социальные сети убитой от ее имени. Такое заявление сделал судья, который отправил молодого человека на два месяца в СИЗО. В суде также отметили, что слова задержанного не в полной мере соответствуют уликам с места, сообщил сайт kp.ru.

«Как считает следователь, <…> намеренно искажает обстоятельства совершения преступления, чтобы что-то скрыть. Более того, он не сообщил о самом преступлении и пытался замести следы — вел соцсети <…>. Также <…> долгое время использовал личный телефон убитой для общения с друзьями и родственниками, выдавая себя за нее», — процитировало издание судью.

Судья добавил, что подозреваемый в убийстве признал вину. Молодой человек не имеет постоянной регистрации и места работы. По словам следователя, у подозреваемого есть две погашенные судимости, что говорит о его склонности к совершению преступлений.

Петербургский суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал подозреваемого в убийстве девушки. Молодой человек пробудет в СИЗО до 9 октября.