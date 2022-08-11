Подозреваемого в убийстве порноактрисы арестовали на два месяца. Видео

Суд в Санкт-Петербурге удовлетворил ходатайство следствия по делу об убийстве порноактрисы. Подозреваемого в совершении преступления отправили под арест на два месяца. По решению суда подозреваемый пробудет в СИЗО до 9 октября.

Правоохранители доставили подозреваемого в здание суда. Там молодого человека 1998 года рождения ожидали журналисты. Они поинтересовались, признает ли он себя виновным, однако он промолчал, после чего его завели в зал заседаний.

Ранее СК по Санкт-Петербургу опубликовал видеозапись со следственного эксперимента. Задержанный заявил, что жил в той квартире, где произошло убийство. Он пояснил, что взял в руки нож и ударил девушку в шею.

Тело порноактрисы и TikTok-блогера обнаружили накануне в ее квартире на Южном шоссе в Санкт-Петербурге. Погибшая не выходила на связь со 2 августа, с заявлением в полицию обратилась ее подруга. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». По подозрению в его совершении правоохранители задержали уроженца Омской области.