Парень и школьница, заподозренная в его убийстве, жили вместе. Соседка рассказала об их поведении

18-летний юноша и 16-летняя школьница, которую подозревают в его убийстве, жили в Калининграде на съемной квартире. Соседи не замечали за ними необычного поведения, но не могут сказать наверняка — ребята переехали недавно, около двух недель назад.

Об этом «360» рассказала соседка молодых людей Нина Васильевна. Она отметила, что хозяева квартиры переехали в свой дом и стали сдавать недвижимость. Школьница и юноша въехали туда недавно.

«Они недели две всего жили. С нами и не общались. Не мешали, спокойно вели себя», — отметила она.

Нина Васильевна рассказала, что не замечала, чтобы ребята водили к себе компании. В день смерти юноши из квартиры не доносилось ничего необычного — соседка не слышала криков или скандалов.

«Не слышали. Слышали только под окном, там скрип был. Я уже спала, проснулась и спросила мужа, что это было. Но он говорит, что там хулиганы кричали», — отметила она.

В СМИ появилась информация о том, что 16-летнюю школьницу обвинили в смерти своего 18-летнего парня. Она якобы убила его, а затем выкинула из она. В Следственном комитете организовали проверку — там не подтвердили информацию о подозрениях против несовершеннолетней. В ведомстве подчеркнули, что сейчас речь о возможном убийстве не идет.