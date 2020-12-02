Парень и школьница, заподозренная в его убийстве, жили вместе. Соседка рассказала об их поведении
Об этом «360» рассказала соседка молодых людей Нина Васильевна. Она отметила, что хозяева квартиры переехали в свой дом и стали сдавать недвижимость. Школьница и юноша въехали туда недавно.
«Они недели две всего жили. С нами и не общались. Не мешали, спокойно вели себя», — отметила она.
Нина Васильевна рассказала, что не замечала, чтобы ребята водили к себе компании. В день смерти юноши из квартиры не доносилось ничего необычного — соседка не слышала криков или скандалов.
«Не слышали. Слышали только под окном, там скрип был. Я уже спала, проснулась и спросила мужа, что это было. Но он говорит, что там хулиганы кричали», — отметила она.
В СМИ появилась информация о том, что 16-летнюю школьницу обвинили в смерти своего 18-летнего парня. Она якобы убила его, а затем выкинула из она. В Следственном комитете организовали проверку — там не подтвердили информацию о подозрениях против несовершеннолетней. В ведомстве подчеркнули, что сейчас речь о возможном убийстве не идет.