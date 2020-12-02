Школьницу из Калининграда заподозрили в убийстве своего парня

В СМИ появилась информация о смерти 18-летнего юноши в Калининграде. Под подозрение якобы пала его девушка — 16-летняя школьница. По неподтвержденной информации, она убила его и выбросила из окна. Однако в Следственном комитете это не подтвердили и заявили, что пока организована доследственная проверка.

«По факту смерти 18-летнего калининградца ночью 1 декабря на Московском проспекте в городе Калининграде следственными органами регионального управления Следственного комитета проводится доследственная проверка. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщила старший помощник руководителя управления СКР по Калининградской области Наталья Гацко.

Она также отметила, что сейчас не идет речь об убийстве, так как нет причин смерти. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.

В Telegram-канале Mash сообщили, что парня нашли на козырьке магазина, который расположен под квартирой 16-летней девушки. Также, по их данным, оба подростка имели отношение к наркотикам. Пока этой информации подтверждения нет.