Криминал 26 марта 2024, 10:41 Пачки денег и люксовые авто. Появилось видео обысков по делу ОПГ из чиновников Минэка ФСБ показала видео обысков по делу группировки из чиновников Минэкономразвития

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Федеральная служба безопасности заявила о разоблачении коррупционной группировки, в которую входили высшие должностные лица Минэкономразвития и бизнесмены со Ставрополья. Также в ведомстве предоставили видео проведения обысков.

Как уточнили в ЦОС ФСБ, 17 обысковых мероприятий провели на территории Московского региона и Ставропольского края, в ходе которых изъяли денежные средства, огнестрельное оружие, средства связи и дорогостоящие машины премиум-класса.

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Против задержанных возбудили дела о превышении должностных полномочий, краже и вымогательстве. Им уже предъявили обвинения и избрали меру пресечения в виде ареста.

Подробности по делу ОПГ ранее сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.