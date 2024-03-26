Криминал 26 марта 2024, 10:10 ФСБ разоблачила коррупционную группировку в Минэкономразвития ФСБ: разоблачена коррупционная ОПГ из чиновников Минэкономразвития РИА «Новости»

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ФСБ разоблачила коррупционную ОПГ, в которую входили высшие должностные лица Минэкономразвития и предприниматели из Ставропольского края. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

ОПГ, по информации ФСБ, причастна к рейдерскому захвату компании по добыче минеральной воды. Помимо этого, ведомство установило факты особо крупных хищений членами этой группировки природного газа у одной из нефтегазовых компаний региона.

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Правоохранители провели 17 обысков на территории Московского региона и Ставрополья, изъяв наличные, огнестрельное оружие, средства связи и автомобили премиум-класса.

Против задержанных возбудили дела о превышении должностных полномочий, краже и вымогательстве. Им предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде ареста.