Отравленный таллием экс-полицейский не рассказывал домашним о своем бизнесе

Вышедший на пенсию бывший подполковник МВД Алексей Горбунов, которого госпитализировали с отравлением таллием, не рассказывал домашним о своем бизнесе. Так сообщила «360» его сестра Индира.

«Работал и работал. Он не говорил, а мы не спрашивали», — сказала она. По ее словам, в полиции Горбунов работал с ГИБДД.

«У него действительно выпадали волосы, он был такой мужчина интересный, а стал больше похож на старика, похудел сильно, не узнавал своих домашних», — подтвердила Индира.

По данным Telegram-канала «112», его бизнес был связан с обработкой вторсырья и грузоперевозками, с ним и связывают отравление.

Предпринимателя и бывшего силовика госпитализировали в НИИ имени Склифосовского 27 декабря. Факт отравления ранее выявили при анализах в частной клинике. В организме Горбунова обнаружили следы радиоактивного вещества таллия. Его состояние оценивается как тяжелое. По некоторым данным, предельно допустимый уровень содержания вещества в волосах бизнесмена превышен в 50 раз.