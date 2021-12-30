Бизнесмена госпитализировали с таинственным отравлением тяжелым металлом в Москве

Бизнесмен и экс-подполковник МВД Алексей Г. попал в больницу с отравлением таллием в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным издания, предпринимателя госпитализировали в Институт имени Склифосовского 27 декабря. Факт отравления ранее выявили при анализах в частной клинике. В организме Горбунова обнаружили следы радиоактивного вещества. Его состояние оценивается как тяжелое.

Проблемы со здоровьем у бывшего силовика начались еще в ноябре, сообщила «Вечерняя Москва». Тогда у него появилась слабость, боли в животе, а также онемели конечности. В больнице у него якобы выявили множественное нарушение работы периферических нервов, но отправили на амбулаторное лечение.

Дома ему стало хуже: он сильно похудел, нарушилась координация движений, стали выпадать волосы, а затем и вовсе началась потеря памяти. По данным издания, бизнесмен перестал узнавать близких и отвечать на звонки.

Супруга заподозрила, что мужа отравили. Она отправила его волосы на исследование, которое показало высокое содержание таллия. По некоторым данным, предельно допустимый уровень содержания вещества в волосах бизнесмена превышен в 50 раз. В полицию, по информации РЕН ТВ, заявлений по этому поводу пока не поступало.