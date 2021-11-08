Отравившего коллег таллием россиянина приговорили к 8 годам колонии

Бывшего сотрудника авиазавода в Таганроге Владислава Шульгу приговорили к восьми годам колонии за отравление коллег таллием. Об этом сообщили в СК.

Суд признал собранные сотрудниками СУ СК России по Ростовской области доказательства достаточными для вынесения приговора Шульге. Он признан виновным в умышленном причинении легко, среднего и тяжкого вреда здоровью человека.

«Приговором суда Владиславу Шульге назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Следствие и суд установили, что Владислав Шульга в 2017 во время работы в ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева» добавил в 19-литровые бутылки с питьевой водой химическое вещество с содержанием таллия, которое заранее подготовил. Таллий является отравляющим веществом. В итоге произошло массовое отравление — пострадали 25 человек. Мотивом преступления стало неприязненное отношение виновного к нескольким сотрудникам предприятия.

В начале расследования Шульга признался в содеянном, но потом поменял свои показания и заявил о невиновности. Однако проведенные химические экспертизы показали причастность мужчины к произошедшему.