Полиция Красноярска задержала группу людей, которые отправляли сообщения о минировании различных учреждений, в том числе и школ, в городе. Данную информацию «МК в Красноярске» подтвердил источник в правоохранительных органах.

В одном из писем эти люди назвали себя религиозной группой. Telegram-канал Ваzа опубликовал одно из таких посланий.

«Ну что же… сегодня будем играть? Хорошо. Мины находятся в детских садах, школах. Также я заминировал церкви, два автовокзала (Восточный и Междугородний)», — сказано в сообщении.

Там говорится о минировании железнодорожного вокзала Злобино и о том, что требования вчера были не выполнены.

«Сегодня будем продолжать, как и обещал. Жизни я вам не дам», — заявил автор письма.

По данным Telegram-канала, задержанными являются школьники. Они сказали, что просто шутили, у них не было заказчиков. Официальных комментариев от МВД пока нет.

Ранее на этой неделе появились сведения о том, что детские сады Красноярска эвакуировали. При этом на прошлой неделе, 13 января, стало известно, что в местные школы начали поступать сообщения о минировании. Однако эта информация в итоге не подтвердилась.