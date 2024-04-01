Криминал 01 апреля 2024, 08:17 Отправленного в тюрьму застройщика Худояна обвинили в новом мошенничестве «Коммерсант»: девелопера Альберта Худояна обвинили в крупном мошенничестве РИА «Новости»

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Владельцу компании Орtima Development Альберту Худояну предъявили обвинение в крупном мошенничестве на 4,5 миллиарда рублей. Новое уголовное дело стало вторым, бизнесмена уже отправили в тюрьму на восемь лет, сообщил «Коммерсант».

Следователи вменили застройщику два преступных эпизода с 2015 по 2019 годы. Его обвинили в хищении участка на Ленинградском проспекте площадью 11,4 гектара и долей в уставном капитале ООО «Авиасити».

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Уголовное дело возбудили по части четвертой статьи 159 УК России «Мошенничество в особо крупном размере», ущерб оценили в 4,5 миллиарда рублей. Потерпевшим признали оффшорную компанию Mansfield Executive Ltd. Альберт Худоян не признал вину, а его адвокаты отказались от комментариев.

Бизнесмена в 2021 году приговорили к шести годам за организацию хищения участков на Ленинградском проспекте стоимостью 4,2 миллиарда рублей. После апелляции тюремный срок увеличили еще на два года.