Открывшего стрельбу по соседу мужчину из Смоленской области заподозрили в покушении на убийство

В Смоленской области следователи возбудили уголовное дело против жителя Ельни, который стрелял по своему соседу. Мужчину заподозрили в покушении на убийство.

Уголовное дело возбудили против 59-летнего местного жителя, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону.

«В Смоленской области <…> возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на убийство знакомого», — отметили в ведомстве.

Следствие выяснило, что вечером 20 августа между мужчинами 58 и 59 лет произошла ссора. Подозреваемый открыл стрельбу по знакомому. Пострадавший получил ранения в живот, спину и руки. Его доставили в больницу.

Открывший огонь мужчина заперся дома с оружием. Его задержали сотрудники полиции и бойцы СОБРа управления Росгвардии.