Криминал 29 февраля 2024, 03:30 Российского военного осудят за участие в боях на стороне ВСУ «Коммерсант»: российского военного после плена обвинили в боях за ВСУ РИА «Новости»

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Военного из Башкирии Радика Богданова, вернувшегося из украинского плена в рамках обмена, обвинили в участии в боях на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом написала газета «Коммерсант».

По данным издания, против 52-летнего военнослужащего возбудили уголовное дело об участии вооруженном формировании в целях, противоречащих интересам России. Подозреваемый задержан и уже признал свою вину. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. До начала СВО Богданов был неоднократно судим.

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По версии следствия, Богданов служил в российской армии на территории ДНР, но летом 2023 года сдался в плен ВСУ. После этого он прошел обучение и принимал участие в боевых действиях на стороне противника.

В начале января Богданов вернулся в Россию в рамках обмена пленными. После проверки ФСБ узнало о его действиях против российской армии.

Ранее об уголовном деле за переход российского бойца на сторону ВСУ написал Telegram-канал Baza.