Отец забитого насмерть младенца рассказал, как обнаружил его в доме под Петербургом

Отец маленького мальчика, которого забила до смерти пьяная мать, рассказал, как нашел свою гражданскую жену и мертвого сына. По словам мужчины, ребенок лежал в кроватке, но было понятно, что он не спит.

Владимир рассказал, что он вернулся домой с работы и увидел пьяную сожительницу и ребенка.

«Он лежал в своей кроватке, но я сразу понял, что он мертв. Это было понятно. Жена мне ничего не сказала, она была в истерике», — поделился он в беседе с «360».

Отец погибшего младенца добавил, что гражданская супруга могла позволить себе выпить, но затруднился сказать, можно ли считать это злоупотреблением алкоголем.

Тело ребенка направили в морг. Точную причину его смерти установят эксперты. Мать была доставлена в полицию. По данным «Фонтанки.ру», семья состоит на учете как неблагополучная. Проверку также начала районная прокуратура. Оценка также будет дана и органам соцзащиты, которые должны были контролировать обстановку в семье, где рос младенец.

Матери погибшего мальчика может грозить уголовная ответственность по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии»).