Пьяная мать до смерти забила новорожденного сына в Петербурге

В частном доме в садоводстве под Сестрорецком нашли тело четырехмесячного мальчика с ссадинами на голове. Рядом спала его пьяная мать. Отец ребенка считает, что женщина до смерти избила сына. Об этом сообщил сайт «Фонтанка.ру».

По данным сайта, 40-летний мужчина вернулся в дом в садоводстве «Разлив» под Сестрорецком ночью. Там он нашел тело мертвого четырехмесячного сына со ссадинами на голове и 35-летнюю сожительницу в невменяемом состоянии — от нее разило алкоголем. Около 01:00 13 мая мужчина позвонил в полицию.

Как написала «Фонтанка.ру», потерявший сына отец считает, что мать избила ребенка. Сейчас женщину увезли в отделение полиции. Тело младенца отправили морг для выяснения причины смерти. Эта семья, сообщил сайт, состоит на учете как неблагополучная.

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга начала проверять обстоятельства смерти мальчика. Сотрудники надзорного ведомства изучают условия жизни и воспитания ребенка. Прокуратура также проверит работу профильных органов.

В марте в Сарапуле нашли тело 11-летней девочки с признаками насильственной смерти. В убийстве заподозрили ранее судимого местного жителя, у которого были отношения с матерью ребенка. На допросе он признал вину.