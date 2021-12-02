Отец Тесака стал его официальным представителем в суде

СК готов завершить расследование уголовного дела против бывших соратников националиста Максима Марцинкевича. Его отца признали официальным представителем Тесака в суде.

Сергей Марцинкевич отказался от прекращения дела «в связи со смертью по нереабилитирующим основаниям», сообщил Telegram-канал «112». Теперь вину покойного националиста предстоит доказать в ходе судебного процесса.

Тесака посмертно обвинили в убийствах на почве межнациональной розни, как и его соратников. Соучастников Марцинкевича установили благодаря его же показаниям. Перед смертью в челябинском СИЗО националист совершил девять явок с повинной.

Труп Тесака нашли утром 16 сентября 2020 года в одной из камер челябинского СИЗО-3. По версии правоохранителей, он покончил с собой.