Отец сбитого в Буйском мальчика рассказал о беседе со следователем

Отец погибшего в Уржумском районе мальчика Вани Владимир, рассказал «360», что ребенок летом находился под присмотром бабушки. Сам он работает строителем в Нижнем Новгороде.

Мужчина объяснил, что с женой находится в разводе, но на лето и Новый год забирал ребенка к себе. Владимир приезжал из Нижнего Новгорода каждые две недели. Когда его мать позвонила, и сообщила страшную новость, он немедленно вернулся.

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Он рассказал, что при посещении полиции у него состоялся примечательный разговор со следователем.

«Первый раз, когда я приехал к следователю, он мне сказал: „вам все равно надо находить общий язык с этим человеком“. Я говорю, что мне с ним разговаривать не о чем, потому что он убил моего ребенка. Он говорит: „ты понимаешь, что он сотрудник полиции?“ Я говорю: „понимаю, что он сотрудник полиции, но меня это никак не интересует, потому что он убил моего единственного сына“», — заявил отец погибшего мальчика.

В результате аварии, произошедшей этим летом в Уржумском районе Кировской области погиб шестилетний мальчик, выехавший на велосипеде на проселочную дорогу. Его сбил на автомобиле полицейский. Было заведено уголовное дело. В отчете судмедэксперта было сказано, что в крови погибшего ребенка найдено 0,51 промилле этанола.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял расследование дела по свой контроль и поручил сотрудникам ведомства изучить все доводы и провести повторную экспертизу.