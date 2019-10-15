Новую экспертизу проведут после сообщений об алкоголе в крови сбитого насмерть ребенка

Расследование уголовного дела об аварии, в которой погиб шестилетний мальчик, взял под свой контроль руководитель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин. Он потребовал провести новую судебно-медицинскую экспертизу с кровью ребенка. Прошлый результат показал, что в его организме был алкоголь. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Экспертиза нашла в крови погибшего мальчика алкоголь. Летом его сбил полицейский Подробнее

Сама авария произошла в июле этого года в Уржумском районе Кировской области. Шестилетний мальчик на велосипеде выехал на проселочную дорогу, где его сбил автомобиль, которым управлял действующий сотрудник полиции — оперативный дежурный дежурной части ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский». От полученных травм ребенок скончался на месте.

По факту смертельной аварии следователи завели уголовное дело по статье ««Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

СМИ узнали, что устроивший аварию сотрудник полиции продолжает ходить на работу. Кроме того, родственники мальчика опубликовали отчет судебно-медицинской экспертизы, где говорится. что в крови погибшего нашли 0,51 промилле этанола.

В данный момент родные и близкие ребенка просят провести объективное расследование, так как опасаются, что виновник сможет уйти от ответственности.

Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства изучить все доводы и провести повторную экспертизу. Расследование уголовного дела он поставил на свой контроль.