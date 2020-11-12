Отец насиловал дочку-подростка четыре года в Ростовской области
В Ростовской области отец изнасиловал дочь. Позже стало известно, что 13-летняя девочка забеременела. Об этом сообщил Пятый канал.
По данным сайта «Дни.ру», мужчина насиловал подростка на протяжении четырех лет. Пока нет результатов экспертизы, которая доказывала бы, что ребенок дочери — это его ребенок. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего инцидента.
Ранее в Истре 34-летний мужчина увел с детской площадки двух девочек семи и девяти лет, посадил их в машину, а затем надругался над ними — так утверждает следствие.