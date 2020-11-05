В среду в Истре 34-летний мужчина увел с детской площадки двух девочек семи и девяти лет, посадил их в машину, а затем надругался над ними — так утверждает следствие. Родители подняли тревогу, возможного преступника задержали, но было уже поздно. К сожалению, несмотря на все разговоры и объяснения, дети продолжают уходить с незнакомцами, что нередко приводит к трагедиям. Но есть способ научить ребенка говорить «нет».

По версии следствия, вечером 4 ноября в одном из поселков городского округа Истра в Подмосковье местный житель увел с детской площадки двух маленьких девочек — семи и девяти лет. Они сами согласились сесть к нему в машину, предположительно, он заманил их простыми шоколадками.

На протяжении полутора часов автомобиль стоял у ворот дачного поселка в пяти минутах езды от площадки, в это время мужчина мог надругаться над девочками. Одна из них попыталась сбежать — выскочила из машины, но ее насильно вернули обратно. Местный житель видел этот момент, но не придал значения — несмотря на то, что девочка плакала и кричала, мужчину приняли за отца.

Полиция поймала предполагаемого педофила на обратном пути — куда он вез девочек дальше, неизвестно. По данным издания Life Shot, полицейские, прочесывавшие местность после жалобы родителей, остановили автомобиль, на заднем сидении которого сидели девочки. Одна из них сказала: «Хорошо, что вы приехали». При попытке к бегству мужчину задержали.

«В безопасности ли мой ребенок?»

Доктор наук, профессор, психолог Андрей Зберовский уверен, что ребенку практически невозможно понять, что взрослые могут желать ему зла, так как родители, знакомые, учителя и другие взрослые относятся к ним хорошо. Положительное впечатление перевешивает все «страшилки».

«И дети — как бы им ни говорили родители, какие бы им ни показывали примеры по телевизору, — все равно будут доверять незнакомым взрослым людям. Потому что они считают, что все взрослые такие же, как их родители, как родители их одноклассников», — уверен Зберовский.

Тем более, считает врач, понять, что может случиться, что такое изнасилование и убийство, ребенок просто не в состоянии, поэтому он обречен на то, чтобы попадаться на манипуляции взрослых.

По мнению внештатного детского психиатра департамента здравоохранения Анны Портновой, первый вопрос в этой ситуации — почему дети семи и девяти лет могли остаться вечером одни на улице, даже на детской площадке?

«Это говорит о низком уровне тревожности у родителей. Дети не получают нужных наставлений, когда они остаются одни», — уверена она.

Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова уже заявила, что большинство родителей считают, что уже знают все о подобных ситуациях, а их дети ни с кем никуда не уйдут. Тем не менее, к сожалению, практика показывает обратное.

«Но, к сожалению, дети продолжают уходить. Думаем, как еще донести. Сейчас будем обращать внимание родителей в чатах: школьных и детского сада. Мы видим, что информация нужна, постоянно, чтобы внутри у людей был этот маячок „в безопасности ли мой ребенок?“», — сказала она.

Как объяснить?

Анна Портнова рассказала «360» о том, что детская психология устроена таким образом, что он руководствуется эмоциями, а не логикой — именно из-за этого происходят подобнве происшествия.

«Проводились такие эксперименты, когда детям объясняли, что нельзя с посторонними никуда уходить, и тут же — через полчаса — к детям подходили незнакомые люди, и мужчины, и женщины, и под каким-то предлогом их уводили. Все дети абсолютно уходили. Это психология ребенка — он мыслит здесь и сейчас, всегда можно надавить на какую-то нотку — мама зовет или котят надо спасать», — объяснила психиатр.

Такой эксперимент проводили и российские журналисты в 2018 году после того, как в Серпухове местный житель изнасиловал и убил пятилетнюю девочку. Тогда оказалось, что местные жители давно жаловались на то, что преступник приставал к их детям.

Портнова уверена, говорить в таких случаях недостаточно. Она считает, что система воспитания должна измениться — нужно растить личность, которая может принимать решения, говорить «нет».

«Вся система воспитания у нас построена на директивности. У нас взрослый сказал, а ты закрыл рот и слушаешься. Нужно научить ребенка — ставить в такие ситуации, приводить примеры: вот мальчик отказался и молодец, правильно сделал, что посторонние люди не имеют права до тебя дотрагиваться, говорить что-то, приказывать — только близкие», — заключила она.

Но самый лучший способ уберечь своего ребенка, уверена Портнова, просто не оставлять его одного.