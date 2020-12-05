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    05 декабря 2020, 05:27

    От дома в Волоколамске, в котором нашли убитую семью, осталось пепелище. Видео

    Кирилл Фролов, Павел Зимин

    От дома семьи, убитой в садоводческом товариществе подмосковного Волоколамска, осталось лишь пепелище, сообщил корреспондент «360». Также на видео попал дом подозреваемого в преступлении.
    От дома в Волоколамске, в котором нашли убитую семью, осталось пепелище. Видео

    Останки мужчины и женщины, а также их 16-летней дочери обнаружили в СНТ «Малахит» Волоколамского городского округа. Тела находились в сгоревшем доме. Неподалеку стояла сожженная машина семьи. На корпусе автомобиля обнаружили пулевые отверстия.

    Подозреваемый — сосед погибших по дачному участку — задержан. С ним проводятся следственные действия. Вот его дом.

    Сгоревшую машину увезли на эвакуаторе.

    По словам знакомой семьи, конфликт возник из-за лошадей, которых разводили соседи погибших. Семья жаловалась в полицию на невыносимый запах от животных. За несколько дней до убийства лошадей увезли.

    Расследуется дело по статье об убийстве двух и более лиц. Работу правоохранительных органов координирует городская прокуратура.