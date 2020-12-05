От дома в Волоколамске, в котором нашли убитую семью, осталось пепелище. Видео
От дома семьи, убитой в садоводческом товариществе подмосковного Волоколамска, осталось лишь пепелище, сообщил корреспондент «360». Также на видео попал дом подозреваемого в преступлении.
Останки мужчины и женщины, а также их 16-летней дочери обнаружили в СНТ «Малахит» Волоколамского городского округа. Тела находились в сгоревшем доме. Неподалеку стояла сожженная машина семьи. На корпусе автомобиля обнаружили пулевые отверстия.
Подозреваемый — сосед погибших по дачному участку — задержан. С ним проводятся следственные действия. Вот его дом.
Сгоревшую машину увезли на эвакуаторе.
По словам знакомой семьи, конфликт возник из-за лошадей, которых разводили соседи погибших. Семья жаловалась в полицию на невыносимый запах от животных. За несколько дней до убийства лошадей увезли.
Расследуется дело по статье об убийстве двух и более лиц. Работу правоохранительных органов координирует городская прокуратура.