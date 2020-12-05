Прокуратура взяла на особый контроль дело об убийстве семьи в Волоколамске

Подмосковная прокуратура взяла на особый контроль расследование уголовного дела об убийстве семьи из трех человек в Волоколамске. Координацией работы правоохранительных органов занимается волоколамский городской прокурор Сергей Молочков.

«В СНТ „Малахит“ Волоколамского городского округа в сгоревшем доме были обнаружены останки трех человек — супругов и 16-летней дочери. Неподалеку был обнаружен принадлежащий семье автомобиль с пулевыми отверстиями», — сказал прокурор журналистам.

Он подтвердил, что подозреваемый установлен и задержан. С ним проводятся следственные действия.

За сгоревшей машиной приехал эвакуатор, сообщил корреспондент «360».

По словам знакомой погибших, пара конфликтовала с соседями по даче. Еще одна знакомая заявила, что конфликт возник из-за лошадей, которых разводили на соседнем участке.

Погибшие жаловались в полицию и прокуратуру на вонь от животных. За несколько дней до убийства соседи вывезли лошадей с участка. После у семьи загорелся дом. Вместе с дочерью супруги приехали в садоводческое товарищество, чтобы оформить документы о пожаре. Позднее там были обнаружены их тела.