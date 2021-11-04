Осужденный за убийство совершил побег из психбольницы в Чехове

В Чехове из психиатрической больницы сбежал осужденный за убийство. Беглеца уже разыскивает полиция. Об этом сообщила подмосковная прокуратура.

«Прокуратура Московской области организовала проверку по факту побега из психиатрической больницы мужчины, находящегося на принудительном лечении», — говорится в сообщении.

Особо опасный пациент сбежал из психиатрической клиники № 5 в Чехове. Побег совершил 23-летний парень, которые проходил там лечение. Предположительно, он покинул больницу около 11 утра.

Беглец до сих пор не задержан. Полицейские ведут розыск преступника. Жителей Подмосковья призвали не терять бдительность.

По неподтвержденным данным, парень сбежал из психбольницы после конфликта с охранниками.

Ранее из психиатрической больницы в Астрахани сбежал член банды чеченского боевика Шамиля Басаева. Поиски Магомеда Алханова продолжались неделю. Найти преступника правоохранителям помогли местные жители, которые узнали человека с ориентировок.