Криминал 09 февраля 2024, 23:51 Осужденный экс-полковник Захарченко попытался стать добровольцем СВО Freepik

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Бывший замначальника ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко, которого обвинили в коррупционных махинациях более чем на 1,4 миллиарда рублей, теперь сидит в штрафном изоляторе ИК-5 УФСИН России по Мордовии. Об этом сообщило издание «Ведомости» в Telegram-канале.

Как заявили адвокаты мужчины, причиной таких мер стала якобы попытка бывшего полковника записаться добровольцем в зону специальной военной операции России.

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В мае 2022 года Пресненский суд Москвы приговорил Захарченко к 16 годам колонии и обязал выплатить штраф в размере 470 миллионов рублей. Как установили следователи, Захарченко в период с 2017 по 2016 год получал взятки от организованной преступной группы, контролирующей несколько фиктивных организаций, которые занимались тем, что распоряжались деньгами на их счетах и проводили незаконные банковские операции.

В ноябре прошлого года стало известно, что суд изъял у Захарченко и его семьи 50 миллионов рублей. По данным прокуратуры Москвы, бывший полковник МВД и его родственники тратили коррупционные деньги на ювелирные украшения, дорогие аксессуары и недвижимость.