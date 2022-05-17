Экс-полковника Захарченко приговорили к 16 годам тюрьмы

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к 16 годам тюрьмы, включая срок, на который экс-главу управления «Т» осудили ранее. Приговор по делу о взятках вынесли еще троим подсудимым, сообщил корреспондент «360».

Помимо тюремного приговора, суд также взыскал с Захарченко штраф в размере 470 миллионов рублей.

Реальный срок получил и бизнесмен Валерий Маркелов, обвиняемый в даче взятки. Его приговорили к восьми годам тюрьмы.

Другой фигурант, бывший адвокат Василий Критинин, получил семь лет колонии строгого режима. На скамье подсудимых оказался еще один экс-адвокат Виктор Белевцов, который, по данным СК, вместе с Критининым выступал посредником при передаче взяток.

Следствие установило, что Захарченко в период с 2017 по 2016 год получал взятки от ОПГ, контролировавшей ряд фиктивных фирм, которые занимались тем, что распоряжались денежными средствами на их счетах и проводили незаконные банковские операции. В эту ОПГ входили Маркелов и еще несколько предпринимателей, объявленных в международный розыск, которым Захарченко помогал уйти от ответственности. По данным СК, всего Захарченко получил от них взяток на сумму порядка 1,4 миллиарда рублей.