Останки не менее 29 человек нашли в Курске

В Курске нашли останки не менее 29 человек. В земле на территории Знаменской рощи они пролежали около 40 лет. Следственный комитет начал проверку.

Останки обнаружили активисты поискового отряда. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«14 августа 2021 года от оперативного дежурного Северного ОП УМВД России по Курску поступило сообщение об обнаружении в ходе поисковых мероприятий группы активистов поискового отряда на территории Знаменской рощи костных останков не менее 29 человек, в том числе и детских», — сообщили в ведомстве.

В Следственном комитете начали доследственную проверку, назначена медико-криминалистическая экспертиза. Следователи выясняют, каким образом останки 29 человек попали на территорию Знаменской рощи.

В конце июля в карельских лесах нашли загадочное массовое захоронение. Поисковым отрядам удалось поднять останки более 140 мужчин, женщин и детей. Версию о Великой Отечественной войне отбросили — рядом с останками не было найдено гильз. Не исключено, что это могла быть массовая расправа.