Массовое захоронение обнаружили в лесах Карелии

В карельских лесах нашли загадочное массовое захоронение. Поисковым отрядам удалось поднять останки более 140 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Кости были присыпаны землей. По останкам понятно, что там лежали трупы мужчин, женщин и грудных детей. Так много останков в одном месте в Карелии еще никогда не находили. Версию о Великой Отечественной войне уже отбросили, потому что не было найдено ни одной гильзы. Не исключено, что это могла быть массовая расправа.

«Установлено, что при проведении ландшафтных работ на земельном участке вблизи поселка Тиурулла при работе экскаватора в грунте обнаружены скелетированные останки и три черепа человека», — сообщили в ведомстве.

Руководитель Музея воинской славы города Сортавала Сергей Чернобай рассказал РЕН ТВ, что создалось впечатление, что тела были прибиты к доскам. Также, по его словам, были останки, которые лежали отдельно.

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что смерть этих людей наступила более 100 лет назад. Кроме останков, обнаружены остатки предметов быта того времени. Сейчас со следователями работают историки и археологи, которые помогут получить историческую справку о возможных причинах массового захоронения.