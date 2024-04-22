Криминал 22 апреля 2024, 20:45 Оскорбившего участников СВО блогера задержали в Пензе МВД: треш-стримера, оскорбившего бойцов СВО, задержали в Пензе

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Сотрудники МВД и ФСБ в результате совместной операции задержали треш-стримера, который на видео оскорбил бойцов специальной военной операции. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, правоохранительные органы выявили видеозапись с оскорблением военных в начале апреля.

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«Во время доследственной проверки подозреваемый уехал в Пензу, где проживал в квартире, оформленной на чужое имя», — уточнила Волк.

Во время задержания блогер объяснил свои действия алкогольным опьянением и извинился перед военнослужащими. Теперь подозреваемого отправят в Волгоград для проведения следственных действий.

В марте треш-стримера из Петрозаводска задержали по подозрению в растлении несовершеннолетних. По версии следствия, блогер предлагал малолетней девочке интимную связь и совершал иные насильственные действия сексуального характера.