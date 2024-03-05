Криминал 05 марта 2024, 12:07 Петрозаводского треш-стримера обвинили в растлении несовершеннолетних СК: жителя Петрозаводска задержали по делу о развратных действиях

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Блогера из Петрозаводска обвинили в том, что он совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба СК.

По версии следствия, житель Петрозаводска предлагал малолетней девочке вступить в интимную связь и совершал иные насильственные действия сексуального характера. Мужчину задержали, в его доме провели обыск.

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«Следователями СКР при взаимодействии с сотрудниками МВД по Республики Карелия фигурант был установлен и задержан, в его жилище проведен обыск», — указали в пресс-службе.

Ранее о задержании блогера из Петрозаводска заявила председатель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, владелец YouTube-канала «Неформал» занимался преследованием школьниц и распространением контента с жестокими сценами. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о совершении развратных действий.