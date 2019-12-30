Ребенка нашли раздетым на улице в Павловском Посаде

В Павловском Посаде на улице нашли двухлетнего ребенка. В полиции начали проверку.

«В дежурную часть от местного жителя поступало сообщение о том, что на улице Кузьмина на улице находится ребенок. Сотрудники полиции к месту выехали. Был обнаружен двухлетний ребенок», — сообщили «360» в подмосковном управлении МВД.

По словам правоохранителей, ребенка госпитализировали. Угрозы жизни и здоровью нет.

Ранее Рен ТВ сообщил, что двухлетнего ребенка обнаружили под балконом квартиры рано утром 30 декабря. Малыш кричал и был полностью раздет.