Организатору нападения на начальника Центра «Э» по Ингушетии предъявили обвинение

Им предъявлены обвинения (в зависимости от роли и степени участия) по статьям УК РФ об организации террористического сообщества и участия в нем; об организации террористического акта, которое повлекло убийство человека; о незаконном приобретении, передачи, сбыте, хранении, перевозки или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов организованной группой.

У следствия есть доказательства, что сообщество создали для шантажа правоохранительных органов. Террористы требовали, чтобы те отказались от расследования и раскрытия преступлений. Речь идет о тех случаях нарушения закона, когда в них были замешаны бандиты и их окружение.

СК считает, что цель расстрела Ибрагима Эльджаркиева и его брата в 2019 году — посеять страх среди правоохранителей.

Участники террористического сообщества и его организатор Хасан Полонкоев находятся под стражей. Еще один бандит объявлен в международный розыск. Расследование дела продолжается.

Ибрагима Эльджаркиева убили на западе Москвы 2 ноября 2019 года. Киллер сначала застрелил его, а потом и его младшего брата — Ахмеда Эльджаркиева. Ранее покушение на начальника Центра «Э» совершили в январе того же года. Тогда мужчина не пострадал.