Заказное убийство главы Центра «Э» Ингушетии. Главное о стрельбе на западе Москвы

Руководитель Центра «Э» Республики Ингушетия 35-летний Ибрагим Эльджаркиев погиб в результате нападения киллера на улице Академика Анохина на западе Москвы. Источник «360» в экстренных службах сообщил, что второй жертвой стрелка стал его младший брат Ахмед Эльджаркиев. Что известно о нападении на западе Москвы — в материале «360».

Нападение попало в объектив камеры наблюдения. Запись на своей странице в Twitter опубликовала Baza.

На кадрах видно, как проходящий за машиной мужчина в красной куртке с черными полосами и темной шапке начинает стрелять в мужчину. После того, как пострадавший падает, киллер не останавливается и продолжает стрельбу по вышедшему из соседнего автомобиля второму мужчине. Когда второй тоже падает киллер пытается убежать, но возвращается и добивает вторую жертву контрольным выстрелом в голову.

СК подтвердил убийство главы Центра «Э» Ингушетии в Москве Подробнее

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, убийца действовал в одиночку. Источник ТАСС отметил, что вероятно убийца использовал оружие импортного производства. Но само оружие до сих пор не нашли.

«По предварительным данным, у злоумышленника был Glock. Этот вывод можно сделать по гильзам и пулям, найденным на месте преступления», — сказал собеседник агентства.

Поиск преступников

Сразу после стрельбы злоумышленник скрылся с места преступления на автомобиле BMW. В городе объявили планы «Перехват» и «Вулкан» для поиска киллера и его сообщников. Брошенный автомобиль, на котором уехал киллер, нашли около станции метро «Университет». Сейчас его осматривают следователи и криминалисты.

Между тем следователи завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». По данным столичного главка Следственного комитета, неизвестный расстрелял на западе Москвы двоих мужчин, один из которых являлся начальником центра по борьбе с экстремизмом Республики Ингушетия. От полученных ранений мужчины скончались на месте. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в розыск объявили трех человек. Следователи уже составили словесный портрет стрелявшего. В данный момент оперативники изучают записи с видеокамер города. По данным собеседника агентства, к поиску преступников подключили коллег из соседних областей, а также транспортную полицию. Это сделано, так как злоумышленники могли скрыться из Москвы.

Брат не был целью

«Интерфакс» со ссылкой на родственника Ибрагима Эльджаркиева сообщил, что убитый младший брат не работал в правоохранительных органах, как ранее сообщалось в СМИ, а был врачом одной из московских больниц.

«Целью преступника был Ибрагим, а его брат медик просто оказался рядом и пытался заступиться за него», — пояснил собеседник агентства.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что по всем признакам убийство было заказным. Киллер действовал по заранее продуманной схеме и точно знал, по какому маршруту двигался Эльджаркиев.

Ранее руководитель Центра «Э» Республики Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев уже становился объектом покушения. В январе этого года, когда он возвращался из Чечни после проезда пограничного поста между республиками, его машину догнала LADA Granta, из которой неизвестный открыл стрельбу из автомата. Ранения получили трое охранников Эльджаркиева. Сам он не пострадал. Сразу после обстрела злоумышленники уехали с мест происшествия.

По данному факту следователи завели уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» и «Незаконный оборот оружия. На следующий день после нападения в больнице скончался 27-летний боец ОМОН Республики Ингушетия Заурбек Плиев, который сопровождал Эльджаркиева в поездке и получил ранения.