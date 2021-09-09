Организатора заказных убийств в даркнете задержали в России

Следователи задержали одного из организаторов банды, которая занималась заказными убийствами и незаконным оборотом оружия, оказывая услуги в теневом сегменте интернета. Об этом сообщили на сайте СК РФ.

Одного из организаторов преступной группы, которая работала через даркнет, задержали в рамках расследования уголовного дела об убийстве супружеской пары во Владимирской области в 2020 году, а также приготовлении к убийству одного из жителей Санкт-Петербурга.

Участники банды принимали «заказы» на особо тяжкие преступления через специальный сайт. Задержали владельца сайта — им оказался 38-летний житель Ижевска. Его подозревают в причастности к организации двух убийств, приготовлении к убийству, а также к покупке и передаче оружия и боеприпасов. У подозреваемого провели обыски как по месту жительства, так и в конспиративной квартире. Были изъяты телефоны, компьютеры, другая различная техника, более тысячи сим-карт разных операторов, порядка 500 банковских карточек, а также крупная сумма денег.

Сетевые киллеры действовали анонимно и применяли средства конспирации. Оплату принимали либо в криптовалюте, либо на электронные кошельки, зарегистрированные на подставных лиц.

Следователи ранее задержали исполнителя преступления и его пособников, которые собирали для него сведения о местонахождении потерпевших.

В марте 2021 года к 9,5 года тюрьмы приговорили соучастника убийства следователя в Подмосковье. По данным СК, заказчик нашел исполнителей преступления в даркнете.