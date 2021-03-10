Соучастника убийства подмосковного следователя МВД Шишкиной приговорили к 9,5 годам колонии

Красногорский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу об убийстве следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной. Соучастнику преступления дали 9,5 года колонии.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, он признан виновным по статьям УК РФ «Убийство по найму в составе организованной группы» и «Незаконное хранение оружия и боеприпасов организованной группой».

«Суд приговорил соучастника преступления к девяти годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказано в сообщении ведомства.

Также обвиняемый должен выплатить один миллион рублей родным Шишкиной в качестве компенсации за моральный вред.

Будучи несовершеннолетним, молодой человек в 2018 году вступил в организованную преступную группу. Ее целью было убийство старшего следователя по особо важным делам СЧ СУ управления на транспорте МВД России по ЦФО подполковника полиции Евгении Шишкиной. Для исполнения преступления организатор привлек несовершеннолетнего. Последний не знал, кем является Шишкина.

Утром 10 октября 2018 года Шишкина вышла из своего дома в поселке Архангельское Красногорского района и направилась к парковке. В этот момент к ней подбежал убийца (Абдулазиз Абдулазизов) и несколько раз выстрелил. От полученных травм женщина скончалась на месте. Абдулазизова осудили на 14 лет.

Следствие считает, что заказчиком убийства был IT-специалист Ярослав Сумбаев. По данным СК, он нашел исполнителей убийства в даркнете. Мотивом заказа стала месть. Ведь следователь занималась делом о фиктивных возвратах билетов РЖД и авиакомпании S7 на 17 миллионов рублей в 2013–2014 годах. По этому делу Сумбаев проходил обвиняемым. Следствие полагает, что IT-специалист через несовершеннолетнего разместил объявление в даркнете и поддерживал связь с исполнителями. Одним из них был и Иван Кочетков. Его должны экстрадировать из Грузии.