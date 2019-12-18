Организатора теракта в метро Петербурга перевели из СИЗО «Кресты»

По словам защитника, причины перевода выясняются.

Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы, уточнил ТАСС, часто посещают СИЗО-6. Несколько из них заявляли, что условия содержания в этом изоляторе жестче, чем в других СИЗО.

10 декабря суд приговорил Аброра Азимова к пожизненному заключению, признав его виновным в организации теракта в метро в 2017 году. Еще 10 фигурантов дела получили от 19 до 28 лет заключения.

Взрыв в петербургском метро прогремел 3 апреля 2017 года. Смертник Акбаржон Джалилов привел в действие бомбу на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Помимо смертника погибли 15 человек, 67 получили ранения. Также на станции «Площадь Восстания» нашли и обезвредили неразорвавшуюся самодельную бомбу.