Криминал 06 апреля 2024, 17:57 Организатора ячейки «Свидетели Иеговы» арестовали в Петрозаводске СК: в Петрозаводске мужчину арестовали за создание ячейки «Свидетели Иеговы» Пресс-служба Следственного комитета

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Жителя Петрозаводска заподозрили в том, что он участвовал в деятельности организации «Свидетели Иеговы»*. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК России по Республике Карелия.

По данным правоохранителей, мужчина с 2021 по 2024 годы руководил ячейкой организации. Он привлекал новых людей, а также проводил коллективные собрания, в рамках которых обсуждали идеологию и запрещенную литературу.

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Главу ячейки задержали. Против мужчины возбудили уголовное дело. Россиянин не признал вину и отказался давать показания. Суд арестовал подозреваемого.

В марте Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор девятерым участникам организации «Свидетели Иеговы»*. Они проведут в колонии общего режима от трех до семи лет.

* Запрещенная в России экстремистская организация.