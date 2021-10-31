Организатор Finiko обвинил в развале финансовой пирамиды партнеров

Арестованный по делу об организации финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин не признал своей вины. Он уверен, что в развале компании виноваты его партнеры. Об этом он сам рассказал в интервью программе «Расследование Эдуарда Петрова» на телеканале «Россия 24».

«Эти партнеры <…> имели отношение к управлению этих криптовалютных активов. И после их исчезновения начались проблемы у трехлетней успешной истории выплат», — поделился Доронин. По его словам, трое мужчин, которые отвечали за выплаты, исчезли вместе с активами.

Пропавших партнеров Доронина объявили в федеральный розыск, арестованного перевезли в столичный следственный изолятор, а его дело передали в центральный аппарат Министерства иностранных дел России.

В начале сентября полицейские задержали в Татарстане еще одного из руководителей компании Finiko — Ильгиза Шакирова. Он занимал пост вице-президента финансовой пирамиды и лично привлек в нее более 100 тысяч вкладчиков.