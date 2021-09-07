В Татарстане полицейские задержали одного из лидеров компании Finiko Ильгиза Шакирова. Он был вице-президентом финансовой пирамиды и привлек туда более 100 тысяч вкладчиков. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела.

«В Татарстане задержан вице-президент Finiko Ильгиз Шакиров, который привлек в финансовую пирамиду более 100 тысяч вкладчиков», — процитировало агентство слова собеседника.

По данным источника, Шакирова задержали 6 сентября. При этом одним из первых задержанных по делу финансовой пирамиды стал ее сооснователь Кирилл Доронин — его поймали 30 июля. Сейчас Доронин находится в СИЗО. Кроме того, Вахитовский районный суд Казани заочно арестовал еще трех подозреваемых по делу Finiko — сооснователей пирамиды Эдварда и Марата Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича.

По данным следствия, сооснователи Finiko привлекали деньги с августа 2019-го по декабрь 2020 года. Они гарантировали, что клиенты смогут получать до 25% в месяц, призывая вкладывать крупные суммы «под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках».

В общей сложности в пирамиду удалось привлечь не менее 80 миллионов рублей. В июле появилась информация о том, что вкладчики потеряли возможность вывести свои деньги из личного кабинета. Люди также начали жаловаться, что аккаунты пользователей оказались недоступны. Подозреваемым сооснователям пирамиды грозит до 10 лет заключения.