Опубликованы фото из квартиры Энди Картрайта. Его расчленила жена

Полицию вызвал адвокат рэпера, пишет «Фонтанка«. По данным издания, тело Картрайта несколько дней лежало в квартире на Невском проспекте. Но 29 июля адвокат передал полиции версию жени погибшего: якобы рэпер скончался от передозировки наркотиков, а она решила это скрыть. Супруга утверждает, что не хотела для любимого «бесславной смерти», поэтому попыталась обставить все так, будто он попросту пропал.

«Она хотела спрятать тело, поэтому его расчленила, но не могла придумать, как быть дальше», — пишет издание.

Издание утвреждает, что всего в квартире обнаружили пять свертков, в которых хранились части тела. Супруга погибшего задержана, а из дому забрали улики — молоток, нож, ножовку, разделочную доску и таз.

Энди Картрайту было 30 лет. На протяжении нескольких лет он выступал в Versus-батла. Особую популярность получили его батлы с Грязным Рамиресом, Эмо Афишл, ATL, Млечным и Obe 1 Kanobe.