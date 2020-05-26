Опубликовано видео убийства директора ТЦ в Солнечногорске

25 мая СК задержал пятерых мужчин по подозрению в причастности к убийству директора ТЦ в подмосковном Солнечногорске летом 2019 года. Момент его гибели попал в объектив камеры видеонаблюдения.

«По данным следствия, 4 июня 2019-го в поселке Поварово Солнечногорского района неизвестный произвел не менее трех выстрелов из пистолета в директора местного торгового центра, когда последний заходил в помещение магазина. Потерпевший скончался на месте», — сообщила пресс-служба СУ СК Подмосковья.

Тогда по горячим следам задержали сожительницу погибшего. Ей предъявили обвинение в организации убийства. Женщина оказалась причастна к организации разбойного нападения на директора торгового центра в 2017 году.

Спустя почти год следователи задержали пятерых мужчин, которых подозревают к причастности к этому преступлению. В их домах провели обыски и нашли пистолет с глушителем. По предварительным данным, именно из этого оружия застрелили директора.

СМИ сообщили, что одним из задержанных оказался тренер чемпиона мира по смешанным единоборствам Магомеда Исмаилова Владимир Осия. Официального подтверждения этой информации нет.