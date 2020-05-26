Тренера чемпиона мира по ММА посчитали организатором убийства. Главное о задержании Владимира Осии

Владимира Осию — тренера чемпиона мира по смешанным единоборствам Магомеда Исмаилова — задержали, заподозрив в организации убийства. Официально эти данные не подтвердили.

Владимир Осия — заслуженный тренер России, воспитывающий молодежную сборную по ММА. В 2019 году национальная команда страны под руководством Осии выиграла чемпионат мира. Под его крылом уже 10 лет находится боец Магомед Исмаилов — он в 2012 году стал первым чемпионом России по смешанным единоборствам. СМИ называют Осию одним из трех лучших тренеров страны по этому виду спорта.

О его задержании «360» узнал от источника в правоохранительных органах. По словам собеседника, в управление Следственного комитета в Солнечногорске 25 мая доставили Осию, Антона Х., Владимира Х., Александра К. и Сергея С. В этом городском округе всех перечисленных мужчин и задержали при участии СОБР. По данным источника, их всех подозревают в организации убийства директора торгового центра подмосковного поселка Поварово Николая Леонова. Бизнесмена убили 4 июня 2019 года.

Помимо Осии, задержали еще четырех предполагаемых соучастников преступления. По одной из версий, Леонова заказала его сожительница. Она вышла на Осию, который якобы нашел сообщников в лице Антона Х., Владимира Х., Александра К. и Сергея С. Данные о «заказчице» передавало в 2019 году и РЕН ТВ. Отмечалось, что тогда суд арестовал 56-летнюю женщину.

В посте Теlеgrаm-канала «112» говорится, что в ходе обысков в квартире тренера нашли два килограмма белого порошка. Материалы направили на экспертизу. Официально информация о задержании Осии, об обысках и тем более о порошке неизвестного происхождения не подтверждается.

Осия в глазах коллег

Боец Александр Шлеменко, знакомый с Осией, по просьбе «360» рассказал про тренера, назвав его адекватным и образованным человеком.

Впечатление он производил очень адекватного человека в плане общения, образования. Не дикарь — 100% Александр Шлеменко.

Шлеменко отметил, что Осия всегда был осторожен в выражениях, никогда не делал «резких движений» и не вел себя агрессивно.

Боец, комментируя информацию о неизвестном порошке в квартире Осии, отметил, что никогда не слышал о зависимости тренера от каких-либо веществ. Тем более что обычно спортсмены ведут здоровый образ жизни.

Тренер ММА Александр Высотин не поверил, что Осия может быть причастен к убийству.

Как человек он хороший, заслуженный тренер. Правоохранительные органы разберутся. Я, если честно, не верю (что Осия замешан в убийстве — прим. ред.). Он само спокойствие Александр Высотин.

Боец Артем Тарасов сказал Пятому каналу, что в мире ММА много криминала и задержание Осии не вызывает у него удивления.

«Его задержание не вызывает у меня удивления, потому что мир MMA — это такой мир, где есть много криминала и даже такие титулованные тренеры с талантливыми ребятами — не факт, что нет криминальной за ними стези», — сказал Тарасов.