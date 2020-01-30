Опубликовано видео побега преступника из суда в Новокузнецке

Из здания суда в Новокузнецке сбежал подсудимый. Мужчина в туалете ударил конвойного кулаком в лицо и скрылся. Момент его побега попал на камеру видеонаблюдения.

В кадре видно, как мужчина выбегает из здания Кузнецкого районного суда и направляется прочь, не останавливаясь.

Найти осужденного пока не удалось. Сейчас следствие выясняет, надлежащим ли образом его конвоировали. Возбуждено уголовное дело.

Сбежавшего мужчину, уточнило РИА ФАН, осудили на 15 лет за разбои и грабежи. У него уже есть судимость.

О побеге стало известно днем 29 января. 33-летний подсудимый пошел вместе с конвоиром в туалет, набросился на него, несколько раз ударил и убежал.

Адвокат Павел Арламов отметил, что злоумышленник забрал у своей жертвы служебные ключи и вышел через дверь конвойной службы.

В областном центре медицины катастроф «Интерфаксу» рассказали, что избитого конвоира уже перевели на амбулаторное лечение. Тяжелые травмы у него специалисты исключили, оценив состояние пострадавшего как легкой степени.

На место происшествия прибыли следователи, криминалисты и руководитель следственного отдела. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Проверку начала прокуратура. Преступника объявили в розыск.