Преступник избил конвойного и сбежал из суда в Новокузнецке
Сообщение о побеге поступило к правоохранителям 29 января в 16:30. Из здания одного из районных судов Новокузнецка скрылся подсудимый. Он травмировал конвойного. По факту побега следователи возбудили уголовное дело.
Как предварительно установило следствие, конвоир вывел 33-летнего подсудимого в туалет. Здесь злоумышленник напал на конвойного, несколько раз ударил его по лицу и скрылся в неизвестном направлении.
«В рамках расследования уголовного дела будет установлено, надлежащим ли образом производилось конвоирование подсудимого. В настоящее время проводятся поисковые мероприятия сбежавшего мужчины», — рассказали в Следственном комитете Кемеровской области.
На месте происшествия сейчас работает следственная группа, следователи-криминалисты, руководитель следственного отдела. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.