Преступник избил конвойного и сбежал из суда в Новокузнецке

В Кемеровской области из суда сбежал подсудимый. Он ударил конвойного и, воспользовавшись замешательством, покинул здание. Сейчас беглеца ищут. Об этом рассказали в Следственном комитете региона.

Сообщение о побеге поступило к правоохранителям 29 января в 16:30. Из здания одного из районных судов Новокузнецка скрылся подсудимый. Он травмировал конвойного. По факту побега следователи возбудили уголовное дело.

Как предварительно установило следствие, конвоир вывел 33-летнего подсудимого в туалет. Здесь злоумышленник напал на конвойного, несколько раз ударил его по лицу и скрылся в неизвестном направлении.

«В рамках расследования уголовного дела будет установлено, надлежащим ли образом производилось конвоирование подсудимого. В настоящее время проводятся поисковые мероприятия сбежавшего мужчины», — рассказали в Следственном комитете Кемеровской области.

На месте происшествия сейчас работает следственная группа, следователи-криминалисты, руководитель следственного отдела. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.