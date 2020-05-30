Опубликовано видео нападения на инкассаторов в Красноярске

Неизвестные с оружием напали на инкассаторов на улице Щорса в Красноярске. Два человека получили ранения. Момент нападения попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения.

На кадрах видно, что нападавших было двое. Они стояли недалеко от отделения банка, где остановились инкассаторы. Злоумышленники дождались, когда они выйдут из бронированной машины, подбежали и открыли огонь в упор. Оружие было у одного из налетчиков. Потом преступники схватили сумку с деньгами, сели в подъехавший к месту происшествия внедорожник и скрылись. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ на своей странице во «ВКонтакте».

Полицейские сейчас устанавливают личности причастных к нападению. В городе ввели специальный план по задержанию злоумышленников. Ориентировки передали на все посты и ближайшие к городу районы. Преступники могут передвигаться на Jeep Grand Cherokee, либо Range Rover.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава, раненых инкассаторов прооперировали. Они находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Источник агентства в экстренных службах сообщил, что инкассаторы в момент нападения были в бронежилетах.