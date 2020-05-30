Неизвестные напали на машину инкассаторов в Красноярске. Есть раненые

«При совершении преступления два инкассатора были ранены. В настоящее время они находятся в больнице, им оказывается медицинская помощь», — рассказали в местной полиции.

Правоохранительные органы сейчас устанавливают личности причастных к нападению. В городе ввели специальный план по задержанию злоумышленников.К раскрытию преступления подключились сотрудники уголовного розыска.

Действиями сотрудников полиции на месте руководит начальник ГУ МВД России по региону Александр Речицкий. На все посты и ближайшие к городу районы разослали ориентировки.

По предварительным данным, напавшие на инкассаторов передвигаются на внедорожнике. Это может быть либо Jeep Grand Cherokee, либо Range Rover. Информации о состоянии раненых инкассаторов пока нет.