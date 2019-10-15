Опубликовано видео допроса предполагаемого убийцы девушки на Урале

СК России обнародовал кадры следственных действий с одним из предполагаемых убийц жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной. Ролик появился на Youtube-канале ведомства.

Девушка пропала вечером 10 октября. Пять дней назад она отправилась на сделку по продаже своего авто Audi Q5. Ксения должна была встретиться с покупателем и не вернулась.

Управление СК возбудило уголовное дело об убийстве после пропажи девушки. 15 октября поисковый отряд нашел тело Каторгиной. Следователи задержали троих подозреваемых. Их фото были также опубликованы ведомством. У девушки осталась маленькая дочь.

Источник фото: СК РФ по Свердловской области

На кадрах опубликованного видео, подозреваемый рассказал следователям о случившемся. Сначала он у машины на кукле показал, как вытаскивал девушку из авто.

Во второй части ролика мужчина объяснил следователю, что Audi покупать никто не собирался, он с подельниками решил просто отнять автомобиль, а девушку сбросить в колодец. Причем такой план у грабителей созрел еще до того, как увидели ее.