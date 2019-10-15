Подозреваемых в убийстве пропавшей при продаже машины девушки задержали в Челябинске

Следователи задержали трех жителей Челябинска, которых подозревают в убийстве молодой девушки. Они могли пойти на преступление, чтобы получить автомобиль, выставленный на продажу их жертвой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

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«В городе Челябинске оперативниками полиции установлены и задержаны трое официально неработающих местных жителей — двое мужчин 1977 и 1990 годов рождения, а также женщина 1988 года рождения», — рассказали в СК.

По предварительной информации, Ксению Каторгину из Екатеринбурга могла убить группа людей, желавшая украсть ее машину.

Девушка 10 октября отправилась на встречу с потенциальными покупателями своей Audi Q5. После этого она перестала выходить на связь и пропала. Нашли ее только через пять дней уже мертвой в одном из колодцев.

Как пишет Ura.ru, убийство Ксении могло произойти в частном секторе Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Сейчас там работают следователи, которые осматривают колодец рядом с одним из домов.

Через два дня после исчезновения девушки ее машину увидели у перекупщиков в Челябинске. Они утверждали, что взяли автомобиль у цыган, которые передали все необходимые документы. Кроме того, вместе с ними якобы была женщина, внешне похожая на Ксению. Черную Audi Q5 осмотрели специалисты, которые нашли в салоне множество следов крови, которые плохо оттерли. Ксения Каторгина была мамой 9-летнего мальчика, который теперь живет с бабушкой.