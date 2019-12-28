Опубликовано видео допроса погибшего омича Федорова. Он признался, что у него были наркотики

Полиция опубликовала видео допроса жителя Омска Дмитрия Федорова. Ранее он обвинял росгвардейцев в том, что ему подбросили наркотики. На записи он признается, что в кармане у него есть запрещенные вещества. Спустя девять дней после задержания Федоров погиб.

Сотрудники Росгвардии задержали 25-летнего Федорова для досмотра в Омске 15 декабря — он был похож на человека из ориентировки. В его кармане нашли свертки с белым порошком. Сам Федоров после этого записал видеообращение, в котором утверждал, что наркотики ему подбросили.

Омские полицейские опубликовали видеозапись допроса Федорова в служебном автомобиле в присутствии понятых. Задержанный сам признается на камеру, что у него есть с собой наркотические вещества. Адвокат Федорова Игорь Суслин ранее рассказал, что его подзащитный дал признательные показания, но сделал это под давлением.

Спустя девять дней обезглавленное тело Федорова нашли возле железнодорожных путей. В пресс-службе Западно-Сибирского правления СК на транспорте сообщили, что проверка обстоятельств гибели молодого человека показала: он переходил пути в неположенном месте и попал под поезд.