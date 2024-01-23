Криминал 23 января 2024, 02:36 Оперная певица из Уфы в четвертый раз помогла полиции задержать телефонных мошенников Оперная певица из Уфы Олеся Хуснутдинова помогла полиции задержать мошенников Pixabay

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Солистка Башкирского театра оперы и балета Олеся Хуснутдинова помогла полиции Уфы задержать телефонных мошенников. Это уже четвертый раз, когда оперной певице удалось предотвратить правонарушение, сообщили в МВД по Республике Башкортостан.

Олеся Хуснутдинова использовала свой актерский талант, чтобы разыграть мошенников. По информации МВД, неизвестные позвонили уфимке и сообщили, что ее племянница якобы спровоцировала ДТП и попросили 1,5 миллиона рублей на лечение «потерпевшей». Уфимка вступила с мошенниками в переговоры и одновременно вызвала полицию.

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Злоумышленники согласились на 300 тысяч рублей, но оперативники передали курьеру пакет с полотенцем вместо денег. Полиция задержала водителя такси и девушку, которые приехали за посылкой. Благодаря актерскому мастерству оперной певицы правоохранители в четвертый раз предотвратили мошенничество.

Мошенники начали использовать новую схему обмана, выманивая деньги через систему быстрых платежей. Жертвами могут стать покупатели товаров на интернет-сайтах.